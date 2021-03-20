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طقس السبت .. تساقطات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية ومحليا قوية بمنطقة طنجة، والريف، وغرب الواجهة المتوسطية، والغرب واللوكوس، ومن المحتمل أن تكون محليا مصحوبة ببرد.

وستهم أمطار أو زخات مطرية محليا معتدلة السهول الواقعة شمال الجديدة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة، وشرق الواجهة المتوسطية، والسايس، والمنطقة الشرقية، وشمال السفوح الجنوبية-الشرقية والأطلسين الكبير والمتوسط.

كما سيلاحظ تمركز سحب كثيفة فوق السواحل والسهول الوسطى، مما سيعطي قطرات وأمطارا ضعيفة ومتفرقة. كما ستهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط. التي يتعدى علوها 1600 متر. وسيكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد فوق المرتفعات.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة، والريف الغربي، وسوس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وشرق الأقاليم الجنوبية والأطلسين الكبير والصغير، مع تناثر حبات رملية محلية بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجة بكل من الريف المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية وسهول تادلة، وما بين 08 و13 درجة بمنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، والسهول الداخلية الواقعة غرب الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و19 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و09 درجة بالأطلس، والمنطقة الشرقية والريف، وما بين 10 و16 درجة بمنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بالوسط، والجنوب-الشرقي، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و31 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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