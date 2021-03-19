الاستقلالي قيوح ينتقد تدبير الحكومة للتعليم ” التعاقد”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتقد القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح الوزير السابق، تدبير الحكومة لقطاع التعليم، بعد واقعة الاعتداء على الاساتذة المتظاهرين .

وكتب قيوح في تدوينة على حائطه الفايسبوكي، ” خط أحمر تجاوزته الحكومة، إنتهكت حرمة التعليم(كليآ)تعاقدآ أو غيره” .

هذا وكان عدد من الوجوه الحزبية تنتمي ل ” المعارضة والأغلبية” قد خرجت بإنتقادات الى ما وقع من إعتداء على الاساتذة المشتغلين في إطار التعاقد، بل أن أحزابا طالبت حضور وزير الداخلية الى البرلمان من أجل المساءلة، بينما وزير القطاع أمزازي ومعه رئيس الحكومة لم يبدران لإبداء أي رأي او إجراء فيما وقع، فهل شكلت واقعة إعتداء ” عون سلطة” على أساتذة متظاهرين، مناسبة لتبادل الملاسنات والاتهامات بين الاحزاب كتسخينات للانتخابات المقبلة ؟؟.

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