الملك محمد السادس

الملك يعزي رئيسة تنزانيا إثر وفاة الرئيس السابق

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة سامية حسن صلوحي، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، إثر وفاة رئيس الجمهورية جون بومبي جوزيف ماغوفولي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتور جون بومبي جوزيف ماغوفولي”.

وأعرب جلالة الملك الملك، لفخامة السيدة سامية حسن صلوحي، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التعازي، راجيا منها “تبليغ فائق مشاعر تعاطفنا ومواساتنا لأسرة الراحل، وللشعب التنزاني الشقيق في فقدان رجل دولة كبير ساهم بكل تفان وإخلاص في تطوير مكتسبات بلاده الاقتصادية وخدمة مصالحها العليا”.

وأضاف جلالة الملك “وإنني لأشاطركم مشاعركم في هذا الظرف المحزن، مستحضرا بكل تقدير، ما لمسناه لدى الراحل، خلال زيارتنا الرسمية لبلدكن الشقيق في أكتوبر 2016، من روح أخوية صادقة وحرص شديد على تعزيز التعاون المثمر والبناء بين بلدينا الشقيقين”.

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