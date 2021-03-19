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نشرة خاصة: زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد

منذ ساعتين
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية، من اليوم الجمعة إلى بعد غد الأحد، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية (من 50 إلى 80 ملم) ستهم، ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأحد المقبل، أقاليم شفشاون والمضيق-الفنيدق وتطوان والحسيمة، فيما ستهم هذه الزخات الرعدية (30 إلى 50 ملم)، أقاليم الفحص-أنجرة والعرائش ووزارن وطنجة-أصيلة والناظور والدرويش.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المحتمل أن تتجاوز الكميات المسجلة الكميات المتوقعة محليًا، وأن تكون هذه الزخات مصحوبة محليًا بهبات رياح أو تساقط البرد، بالإضافة إلى زخات رعدية محليا معتدلة (من 15 إلى 25 ملم)، منتظرة اليوم ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وميدلت والحاجب ومكناس وتازة وصفرو وكرسيف والخميسات والرشيدية وفاس. بالإضافة إلى زخات رعدية محليا معتدلة (من 15 إلى 25 ملم) منتظرة غدا السبت، من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء، ستهم أقاليم بنسليمان وبرشيد والدار البيضاء والقنيطرة ومديونة والمحمدية والنواصر والرباط وسلا والصخيرات-تمارة.

وأضافت النشرة الإنذارية أن تساقطات ثلجية ابتداء من 1600 متر (من 15 إلى 30 سم/24 ساعة) ستهم، من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد المقبل، أقاليم الحوز والحسيمة وأزيلال وبني ملال وبولمان وشفشاون وإفران وخنيفرة وميدلت وصفرو وتازة، فيما ستهم رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/الساعة)، اليوم الجمعة، أقاليم آسا-الزاك واشتوكة آيت باها وكلميم وورزازات وسيدي إفني وطاطا وتيزنيت، ويوم غد السبت، أقاليم أسا-الزاك واشتوكة آيت باها والفحص-أنجرة وكلميم والمضيق-الفنيدق وورزازات وسيدي إفني وطنجة-أصيلة وطاطا وتطوان وتيزنيت.

وأشارت المديرية إلى أن طقسا باردا تتراوح درجاته الدنيا ما بين ناقص 6 وناقص درجة واحدة، ودرجاته العليا ما بين ناقص درجة و4 درجات، سيهم، يومي السبت والأحد، المرتفعات التابعة لأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وإفران وورزازات وتنغير وبولمان وميدلت.

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