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طقس الجمعة .. زخات مطرية متوقعة بمعظم مناطق المملكة

منذ ساعتين
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، مرور سحب كثيفة بمرتفعات الأطلس، والجنوب-الشرقي، والمنطقة الشرقية، والسهول الشمالية والوسطى، حيث ستعطى أمطارا أو زخات أحيانا رعدية، ومن المحتمل كذلك أن تكون محليا مصحوبة ببرد.

وستهم يعض التساقطات الثلجية الأطلسين الكبير والمتوسط، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالوسط وبالجنوب الشرقي، وتناثر حبات رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و10 درجة بكل من الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بأقصى جنوب البلادن وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا ملموسا، حيث ستتأرجح ما بين 04 و10 درجة بالأطلس، وما بين 08 و14 درجة بالمنطقة الشرقية وبالريف، وما بين 10 و16 درجة بكل من منطقة السايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وبسوس وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 20 و26 درجة شمال الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب-الشرقي، وما بين 27 و32 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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