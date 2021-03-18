لقاح أسترازينيكا

الاتحاد الأفريقي يطالب باستمرار التطعيم بلقاح أسترازينيكا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

قال الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، إن على الدول الأفريقية أن تستمر في استخدام لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 مرددا بذلك بيانات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن فوائده تفوق المخاطر.

وقال جون نكنجاسونغ مدير مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحافي إن “الفوائد لا تزال تفوق المخاطر” وإن على الدول أن “تمضي قدما”.

وقالت ماتشيديسو موتي مديرة منطقة أفريقيا بمنظمة الصحة العالمية في إفادة منفصلة “أشجع الدول… على الاستمرار في حملات التطعيم وألا تتوقف لأننا في سباق مع الزمن. فكلما زاد عدد من يتمتعون بالحماية قلّ احتمال ظهور سلالات متحورة من الفيروس أكثر خطورة”.

وتأتي هذه التوصية بعد أن أوقف عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استخدام لقاح أسترازينيكا وسط مخاوف من خطر الإصابة بجلطات دموية.

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