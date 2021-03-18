زخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى السبت بعدد من المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية، من اليوم الخميس إلى السبت المقبل، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية (من 20 إلى 35 ملم) ستهم، ابتداء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء من اليوم الخميس، أقاليم إفران وبولمان وصفرو وميدلت والحاجب وجرسيف وتاوريرت وجرادة وفكيك وتازة، فيما ستهم هذه الزخات الرعدية (40 إلى 60 ملم)، يوم السبت المقبل، أقاليم الفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وطنجة-أصيلة وتطوان والناظور والحسيمة والدريوش.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزخات الرعدية من المحتمل أن تكون مصحوبة محليا برياح قوية وتساقط للبرد، بالإضافة إلى أمطار رعدية معتدلة (من 15 إلى 25 ملم)، يوم غد الجمعة، بأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وميدلت والحاجب ومكناس والخميسات والرشيدية وفاس.

وأضافت النشرة الإنذارية أن تساقطات ثلجية (من 15 إلى 25 سم/24 ساعة) ستهم، من الساعة الثالثة زوالا من اليوم الخميس إلى الساعة الحادية عشرة مساء من السبت المقبل، أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وميدلت، فيما ستهم رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/الساعة)، يومي الجمعة والسبت، أقاليم آسا الزاك وشتوكة آيت باها وكلميم وسيدي إفني وطاطا وتيزنيت.

وأوردت المديرية أن طقسا باردا تتراوح درجاته الدنيا ما بين ناقص 8 وناقص درجتين، ودرجاته العليا ما بين ناقص 2 و3 درجات، سيهم يومي السبت والأحد، مرتفعات الحوز وأزيلال وبني ملال وورزازات وتنغير وبولمان وميدلت.

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