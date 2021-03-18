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طقس الخميس .. تساقطات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الخميس، تشكل خلايا ستعطى قطرات مطرية أو بعض الزخات بمرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والمنطقة الشرقية، والسايس، وولماس والريف.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة ستعطى بعض القطرات أو الأمطار المتفرقة بالواجهة المتوسطية، والسايس، والمنطقة الشرقية والريفن وكذا مرور سحب منخفضة كثيفة بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى مرفوقة بضباب أو أحيانا ببعض القطرات الخفيفة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالبوغاز والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجة بالأطلس، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والريف، وما بين 15 و20 درجة بكل من منطقة طنجة، والواجهة المتوسطية والوسط، وما بين 20 و26 درجة بالسهول الأطلسية، والسهول غرب الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و34 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان، إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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