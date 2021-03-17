منال الصديقي توجه رسالة قاسية للمتنمرين

منال الصديقي توجه رسالة قاسية للمتنمرين

منذ 3 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

على إثر الصورة التي انتشرت بشكل واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، و التي تتعلق بشخص يرتدي حذاء ممزقا، اضطرت الفنانة المغربية منال الصديقي لتوجيه رسالة قاسية لكل من سمحت له نفسه بالتنمر على الشخص السالف الذكر .

و كتبت منال تدوينة مطولة عبر حسابها بموقع انستقرام جاءت كالتالي: “فين ما كندور كنلقا هاد الصورة كيضحكو عليها فمواقع التواصل الاجتماعي…و الحقيقة مكضحكش ممكن يكون السيد فقير لدرجة أنه كيتمشى باش يوفر ثمن المواصلات للبيت و لعائلتو”.

و تابعت :” ممكن (حسب طالون الحذاء) يكون عندو إعاقة، و كيمشي على الجنبين و بالتالي الحذاء خدا هاد الوضع، ممكن يكون معندوش من غيرو و بالتالي كيلبسو ديما أو احسن حاجة عندو و كيلبسو فالمناسبات و فرحان به “.

و اختتمت :”فالتالي يجي واحد قليل الادب و يصورو و يلوحو على النت باش يضحك عليه العالم ، غير تصورو نفسية مول هاد الصباط كيفاش غادي تكون هو و ولادو و الله حتى حرام عليكم”

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