مصرع شخص في حادثة سير خطيرة بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه، زوال اليوم الأربعاء 17 مارس،إثر حادثة سير خطيرة نتجت عن اصطدام سيارة حفيفة بعمود كهرباىي على مستوى طريق الرباط.

وبحسب المعطيات المتوفرة ، فأسباب الحادثة تعود الى فقدان السائق السيطرة على المقود ماتسبب في اصطدام السيارة بشكل قوي مع عمود كهربائي لقي على إثرها السائق مصرعه على الفور فيما اصيبت سيدة كانت برفقه بحروح وصفت بالمتفاوتة الخطورة.

وقد تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، فيما تم نقل السيدة لإحدى المصحات الخاصة بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية.

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