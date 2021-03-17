البيضاء.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا

هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، أول أمس الاثنين 15 مارس الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، ومبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه بعدما تم ضبطه وهو في حالة تلبس بترويج الخمور بدون رخصة بداخل مطعم يشرف على تسييره بحي “العنق” بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 2378 قنينة من المشروبات الكحولية.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه لتورطه في شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي لمخدرات الهيروين والكوكايين والشيرا ما بين دولتي إسبانيا وفرنسا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.

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