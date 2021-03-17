صورة تعبيرية

البيضاء.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، أول أمس الاثنين 15 مارس الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، ومبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه بعدما تم ضبطه وهو في حالة تلبس بترويج الخمور بدون رخصة بداخل مطعم يشرف على تسييره بحي “العنق” بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 2378 قنينة من المشروبات الكحولية.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه لتورطه في شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي لمخدرات الهيروين والكوكايين والشيرا ما بين دولتي إسبانيا وفرنسا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع شخص في حادثة سير خطيرة بطنجة

مصرع شخص في حادثة سير خطيرة بطنجة

منذ 21 دقيقة
Photo of البيضاء .. توقيف ثلاثيني متلبس بمحاولة اختطاف رضيع

البيضاء .. توقيف ثلاثيني متلبس بمحاولة اختطاف رضيع

منذ 5 ساعات
Photo of آسفي .. تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات والتزوير

آسفي .. تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات والتزوير

منذ 10 ساعات
Photo of الدار البيضاء : حادثة سير مميتة تكشف حقيقة التسيب داخل قطاع الصحة

الدار البيضاء : حادثة سير مميتة تكشف حقيقة التسيب…

منذ 22 ساعة
Photo of 12 قتيلا و 2002 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

12 قتيلا و 2002 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن…

منذ يوم واحد
Photo of فاس .. “الفيسبوك” يسقط شخصا عرض شابا وفتاة للسرقة بالعنف

فاس .. “الفيسبوك” يسقط شخصا عرض شابا وفتاة للسرقة…

منذ يوم واحد
Photo of أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص المخدرة

أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص…

منذ يوم واحد
Photo of أكادير.. توقيف 12 شخصا متورطين في الهجرة السرية والاتجار بالبشر

أكادير.. توقيف 12 شخصا متورطين في الهجرة السرية والاتجار…

منذ يومين
Photo of الراشيدية.. توقيف أربعيني وحجز 500 كلغ من المخدرات بحوزته

الراشيدية.. توقيف أربعيني وحجز 500 كلغ من المخدرات بحوزته

منذ يومين
Photo of أكادير.. توقيف سائق شاحنة وابنه بسبب تهريب طن و40 كيلوغراما من الشيرا

أكادير.. توقيف سائق شاحنة وابنه بسبب تهريب طن و40…

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق