جونسون وافق في مكالمة فيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أمس الأول، على تمديد المفاوضات.

جونسون يعلن استعداده لتلقي لقاح “أسترازينيكا”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتلقى جرعته من لقاح استرازينيكا.

وجونسون الذي أدخل العام الماضي إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، قال لأعضاء البرلمان إنه سيتلقى “أخيرا اللقاح في وقت قريب جدا”، مؤكدا أن اللقاح الذي سيطعم به هو “أسترازينيكا”.

وكان جونسون أكد مرات عدة أن لقاح “أسترازينيكا” آمن والحكومة على ثقة تامة بضرورة استخدامه في حملة التطعيم، وأنه يجب على البريطانيين الاستمرار في تلقيه.

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