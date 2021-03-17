إتلاف الأطنان من المخدرات والممنوعات المحجوزة بطنجة (فيديو+صور)

اس. بويعقوبي- هبة بريس

تم أمس الثلاثاء ، ضواحي مدينة طنجة، إتلاف أزيد من 30 طنا من المخدرات المحجوزة خلال عدة عمليات أمنية أشرفت عليها مختلف الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.

وتحت إشراف النيابة العامة بطنجة، تم إتلاف أزيد من 30 طنا و 580 كلغ من مخدر الشيرا ومسحوق القنب الهندي، و 138 كلغ من سنابل الكيف و 32 كلغ من مسحوق الطابا، و 76 كلغ من مخدر الكوكايين، وأزيد من 25 مليون قرص مهلوس، و مايفوق 10 ملايين سجارة.

وقد تم حجز هذه الكمية من المخدرات في إطار العمليات التي قامت بها عناصر الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار محاربة الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات ضمن شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5