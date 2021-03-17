سدود المغرب
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439 مليون متر مكعب احتياطي السدود بجهة درعة تافيلالت

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

بلغ احتياطي السدود ذات الاستعمال الفلاحي في جهة درعة تافيلالت، نحو 439 مليون متر مكعب.

وذكرت معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة درعة تافيلالت حول الحالة العامة للموسم الفلاحي 2020/2021، أن ذلك يمثل نسبة ملء وصلت إلى 31 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النسبة موزعة على أهم السدود ذات الاستعمال الفلاحي في جهة درعة تافيلالت، مضيفا أن إمداد السدود يستمر بفضل الجريان السطحي للمياه من المرتفعات.

ويبلغ الحجم الحالي لسد الحسن الداخل 57.18 مليون متر مكعب، بنسبةملء تصل إلى 18.28 في المائة، وسد المنصور الذهبي 106.26 مليون متر مكعب (نسبة ملء تصل إلى 23.85 في المائة)، وسد السلطان مولاي علي الشريف (58.29 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بنحو 58.29 في المائة)، وسد الحسن الثاني (28.82 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بنحو 28.82 في المائة).

وأكدت نفس المعطيات أن التساقطات المطرية المهمة، التي همت مختلف أقاليم الجهة (الرشيدية، ميدلت، تنغير، زاكورة وورزازات)، خلال الفترة الأخيرة من شهر مارس الجاري، مكنت من خفض العجز تدريجيا في التساقطات المطرية.

وأبرزت أن متوسط التساقطات التراكمي بالجهة بلغ إلى حدود الآن 77.6 ملم، أي بزيادة بنحو 7 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة خلال الموسم الفلاحي الماضي.

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