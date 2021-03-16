بـرلماني : عرقلة التغطية الصحية للوالدين وصمة عار

هبة بريس ـ الرباط

اقترح مصطفى ابراهيمي رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، توجيه الضرائب المفروضة على المواد المضرة مثل الكحول والسجائر والمواد السكرية، لموارد صناديق التغطية الصحية، والعمل على الرفع من ثمن بعضها وخاصة السجائر، لكي لا تصبح في متناول أي كان.

وانتقد حزب “العدالة والتنمية” استمرار عرقلة مشروع القانون المتعلق باستفادة الوالدين من التغطية الصحيةمؤكدا ان هذه العرقلة ستظل وصمة عار في تاريخ من يقف وراءها بمجلس المستشارين.

ودعا ابراهيمي في مداخلة له خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، إلى التعجيل بإخراج القانون والذي لا يتضمن سوى تعديل بسيط تتم من خلاله إضافة الوالدين للمستفيدين من التغطية الصحية التي يتم اقتطاع مساهماتها من الموظف المؤمّن.

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