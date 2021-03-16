سدود المغرب
صورة تعبيرية

نسبة الملء بسدود الحوض المائي لأم الربيع تبلغ 22.59%

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

بلغت حقينة السدود التسعة الرئيسية بحوض أم الربيع إلى غاية اليوم 1.11 مليار متر مكعب أي بنسبة ملء من 22.59 في المائة وذلك وفق بيانات الرصد اليومي.

وما يزال هذا الرقم أقل قليلا عما كان مسجلا خلال الفترة نفسها من العام 2020 حيث بلغت الحقينة 1.21 مليار متر مكعب بنسبة ملء من 24.5 في المائة.

وفي التفاصيل سجل سد بين الويدان أعلى نسبة ملء تقدر ب30.7 في المائة ، بحجم يصل إلى 373.1 مليون متر مكعب.

وفي 15 مارس من العام الماضي كانت حقينته تبلغ 450 مليون متر مكعب بنسبة ملء من 37 في المائة.

ويأتي سد المسيرة في المرتبة الثانية بحقينة تبلغ 338 مليون متر مكعب بنسبة ملء من 12.7 في المائة في مقابل 15.6 في المائة في الفترة المماثلة من العام الماضي (413.3 مليون متر مكعب).

أما نسبة ملء سد أحمد الحنصالي فقد سجلت 36.7 في المائة (245.2 مليون متر مكعب).

وبإجمالي حقينة من 956.3 مليون متر مكعب تمثل هذه السدود الثلاث نسبة 85.6 في المائة من المياه المتوفرة حاليا بمختلف حقينات سدود الحوض المائي لأم الربيع.

ويأتي سد الحسن الأول في الرتبة الرابعة على مستوى الحوض بحقينة من 73 مليون متر مكعب (نسبة ملء من 30.9 في المائة) متبوعا بسد مولاي يوسف بحقينة 66.4 مليون متر مكعب (نسبة ملء من 46.5 في المائة).

وتبلغ حقينتا سدي آيت مسعود والدورات على التوالي 12.6 مليون متر مكعب و5.3 مليون متر مكعب فيما تصل حقينة سدي سيدي إدريس وسيدي سعيد معاشو على التوالي 2.3 متر مكعب، و1.1 مليون متر مكعب، بنسبة ملء على التوالي من 94.2 المائة و100 بالمائة.

وتتوفر جهة بني ملال خنيفرة على 15 سدا رئيسيا من إجمالي 145 سدا بالمملكة بحقينة إجمالية من 3.5 مليار متر مكعب وإمكانيات سقي لنحو 500 ألف هكتار.

وتمت برمجة بناء سدين جديدين بالجهة سنة 2021 ، ويتعلق الأمر بسد تاكزيرت بإقليم بني ملال بحقينة من 85 مليون متر مكعب وتيوغزة بإقليم أزيلال بحقينة من 160 مليون متر مكعب.

كما تمت برمجة بناء 61 سدا تليا وسدا صغيرا بأقاليم الجهة الخمس من بينها 27 بأزيلال و10 ببني ملال و20 بخنيفرة و3 بخريبكة و1 بالفقيه بنصالح.

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