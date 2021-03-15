إتلاف وإحـراق أطنان من المخدرات والمواد المهربة بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تحت إشراف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات” محمد إيبورك”، وبحضور أعضاء اللجنة المختصة المكونة من رجال الأمن والدرك الملكي ومدير مديرية الجمارك وممثلين عن السلطة المحلية، ووزارة الصحة العمومية، عرف مقر المجزرة البلدية بالمدينة صباح اليوم الاثنين عملية إتلاف وإحراق أطنان من المخدرات والمواد المهربة وسنابل الكيف ومستلزمات الشيشة وغيرها.

العملية التي همت اتلاف ما يقارب ثلاثة أطنان من المخدرات توزعت بين 145 كيلوغرام و868 غرام من مخدر الشيرة و3 طن و 18 كيلوغرام و 617 غرام من القنب الهندي سنابل و23 كيلو غرام و 423 غرام من مسحوق القنب الهندي ، زيادة على حوالي 544,5 وحدة من الأقراص المهلوسة و27 كيلوغرام و740 غرام من طابا أوراق و111 كيلو غرام و519 غرام من مسحوق طابا و214,85 غرام من الكوكايين و282 غرام من مادة المعجون ، بالإضافة إلى كمية من السجائر والأدوية المنتهية الصلاحية، تأتي في سياق الحملات المكثفة التي تشنها السلطات المعنية على تجار و مروجي المخدرات بجميع أنواعها ومحاربة المواد المهربة ، و ذلك في إطار التعاون و تكثيف الجهود بين الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك بالمناطق المذكورة سالفا لتجفيف منابع ترويج و تهريب المخدرات ومحاربة السلع المهربة بتراب جهة البيضاء سطات ، وجهة بني ملال خنيفرة.

هذا وقد قامت إدارة الجمارك للتخلص من هذه الكمية التي تم حجزها من قبل طرف رجال الدرك الملكي ومصالح الأمن الوطني، بعد أن تم تقديم أصحابها على أنظار النيابة العامة، هذا وقد تجندت عناصر الوقاية المدنية التابعة للقيادة الإقليمية بالمدينة للإشراف على عملية إتلاف واحراق هذه الكميات من المخدرات التي دامت زهاء الساعتين تقريبا.

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