نجاة الوافي وسعيد خلاف

المحكمة تبرئ الفنانة نجاة الوافي و المخرج سعيد خلاف من تهمة الخيانة الزوجية

منذ 4 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها قضية الخيانة الزوجية التي كان بطلاها كل من الفنانة نجاة الوافي و المخرج سعيد خلاف، و بعد الكثير من اللغط و القيل و القال الذي طال سمعتهما و أثر بشكل رهيب على حياتهما الخاصة و المهنية، المحكمة تقضي ببرائتهما من المنسوب إليهما.

و قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يومه الاثنين 15 مارس 2021 في الملف الجنحي العادي عدد 9161/2104/2019 والمتابع فيه كل من المخرج سعيد خلاف و الممثلة نجاة الوافي بجنحة الخيانة الزوجية بالبراءة من المنسوب اليهما وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

و في اتصال ربطه طاقم هبة بريس بالمخرج المغربي سعيد خلاف ، أكد الأخير على أنه لم يشك و لو لوهلة في نزاهة القضاء المغربي، مضيفا أنه كان على ثقة بأنها مسألة وقت فقط لكي تظهر الحقيقة لعموم المغاربه.

و عن شعوره، أعرب المخرج المغربي عن سعادته و حزنه في نفس الوقت كونها لم تكن تجربة سهلة عليه، فقد كان لها الوقع السيء على حياته الشخصية و كذا العملية اللتان تدمرتا بسبب تهمة باطلة على حد تعبيره.

و عن نجاة الوافي، كشف خلاف أن أثر القضية كان كبير عليها فهي لم تستطع تحمل اتهامها و تشويه سمعتها الأمر الذي تسبب لها في الدخول في إكتئاب حاد كانت له عواقب وخيمة على حياتها.

و الجدير بالذكر أن قضية الخيانة الزوجية خلقت في حينها جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى كما كانت مادة اعلامية دسمة تم تناولها من طرف المنابر الإعلامية المغربية و العربية.

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