المخدرات المحجوزة

الراشيدية.. توقيف أربعيني وحجز 500 كلغ من المخدرات بحوزته

منذ ساعتين
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة الرشيدية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى المنطقة القروية “واد أوفوس”، التي تبعد بحوالي 40 كيلومتر عن مدينة أرفود، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة رباعية الدفع، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغراما.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وذكر المصدر ذاته أن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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