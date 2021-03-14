اليمن.. إسقاط طائرة إيرانية ومقتل 45 من “أنصار الله”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- وكالات

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، تحقيقه تقدما ميدانيا في المعارك المستمرة مع جماعة “أنصار الله”، منذ أكثر من شهر في محافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر”، عن قائد عسكري لم يذكر اسمه، أن “قوات الجيش شنت هجوما على مواقع الحوثيين في جبهة المشجح بمديرية صرواح غربي مأرب، تمكنت خلاله من تحرير مواقع استراتيجية”.

وأضاف أن “الهجوم أسفر عن مقتل 45 من الحوثيين وجرح آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة”.

في سياق متصل، ذكرت الدفاع اليمنية، أن”الجيش أسقط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين خلال تحليقها في سماء جبهة الجدعان شمال غربي مأرب”، مشيرة إلى “أنه تبين بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع”.

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