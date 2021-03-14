جريمة قتل شاب تحيل ثلاثة أشخاص على جنايات سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن جريمة قتل شاب عشريني بإقليم برشيد، عجلت بإحالة ثلاثة أشخاص يشتبه فيهم على جنايات سطات.

وأضافت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، أمر اليوم الأحد ايداع الموقوفين سجن عين علي مومن جنوب مدينة سطات رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار التحقيق معهم تفصيليا.

هذا وكانت عناصر الدرك الملكي في وقت سابق قد توصلت باخبارية مفادها أن جثة لشاب تم العثور عليها بمحاداة إحدى الوحدات الفلاحية المتخصصة في انتاج الجزر بإقليم برشيد، ليتم بعدها نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالرحمة بالدار البيضاء بغرض اخضاعها للتشريح الطبي لكشف ملابسات الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وبعد تحديد هوية الشاب الضحية، قاد المحققون حملة أمنية واسعة تحت اشراف القائد الإقليمي ومساعديه، بدءا بفحص هاتفه المحمول الذي عثر عليه بالقرب من مسرح الجريمة، وبتنسيق مع مصالح المركز القضائي بسرية برشيد، تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة للتحقيق معهم، حيث أكدوا خلال تصريحاتهم أنهم كانوا في جلسة خمرية مع الضحية وغادروا بعد ذلك كل منهم إلى حال سبيله، وحول جريمة القتل، فقد أنكر المشتبه فيهم الثلاثة المنسوب إليهم، لتبقى مجريات التحقيق التفصيلي التي سيخضع لها المعنيون بالأمر كفيلة بفك كافة خيوط هذه الواقعة.

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