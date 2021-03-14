بشحنة مهمة من الأقراص المهلوسة وهواتف نقالة
صورة للمحجوز

جمارك ميناء “بني نصار” تطيح بشحنة مهمة من الأقراص المهلوسة

منذ 4 ساعات
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يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن عناصر الجمارك التابعة لزمرة ميناء الناظور “بني نصار” أحبطت زوال اليوم الأحد عملية تهريب شحنة مهمة من الأقراص المهلوسة كانت في طريقها للإستهلاك الداخلي بعدما تم العثور عليها مخبأة بطريقة محكمة على متن شاحنة للنقل الدولي إنطلقت من جنوب إسبانيا وتحديدا من ميناء “ألميرية”.

الشحنة التي أخضعتها عناصر الجمارك للمراقبة والكشف تبين أنها عبارة عن أقراص مهلوسة من نوع “ريفوتريل”المخدرة إضافة إلى عدد مهم من الهواتف الذكية من نوع “إيفون 12” حاول السائق تهريبها دون ترخيص ولا تصريح مسبق.

وحسب نفس المصادر تمت مصادرة الكمية المحجوزة ووسيلة النقل “داف” مرقمة بالمغرب بأوامر من النيابة العامة المختصة, فيما إحتفظ بالمشتبه فيه إلى حين إنتهاء التحقيق وتقديمه إلى العدالة بالتهم المنسوبة إليه.

وتأتي هذه العملية لتؤكد من جديد الدور المحوري الهام الذي يقوم به أصحاب البذلة الزرقاء في حماية الحدود ونسف كل محاولة لتهريب مواد مضرة بالصحة العامة أو ذات تأثير على الإقتصاد الوطني في ميناء أصبح على قائمة المعابر البحرية التي تستوجب اليقظة والحذر بكل ما تحمله الكلمتين من معنى.

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