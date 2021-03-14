بوجدور : زوجة بحار تجهز على ابنائها
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بوجدور : أم تجهز على أبنائها بواسطة سكين

منذ 10 دقائق
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن الحي العسكري بمدينة بوجدور، قد إهتز صباح اليوم الأحد ،على واقع جريمة قتل راح ضحيتها طفلين، من عائلة واحدة.

وتعود تفاصيل الجريمة، عندما أقدمت أم في عقدها الثاني، على قتل ابنائها الصغار، بواسطة سكين داخل منزل الأسرة، بالحي المذكور ببوجدور.

وحسب المعطيات التي توفرت عليها الجريدة، فقد استغلت الأم غياب زوجها عن المنزل الذي يشتغل كبحار بأحد قوارب الصيد التقليدي ، لتقوم بالإجهاز على الطفلين دون معرفة الدوافع والأسباب التي جعلتها تقوم بهذا الفعل الشنيع.

وفور إخطار المصالح الأمنية بالواقعة، انتقلت بمعية السلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث تم تطويق مسرح الجريمة مع نقل الهالكين إلى مستودع الأموات، بالمستشفى الإقليمي ببوجدور، فيما تم الإحتفاظ بالأم المشتبه فيها تحت الحراسة النظرية، من طرف مصالح الأمن بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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