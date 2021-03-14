أكادير : تأسيس أول تنسيق جهوي لملحقي الإقتصاد والإدارة والملحقين التربويين

هبة بريس : أكادير

تم الاعلان عن تأسيس أول تنسيقية جهوية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في جهة سوس ماسة بقطاع التربية الوطنية .

التنسيق الجديد أفرزته أشغال الجمع العام المنعقد يوم أمس السبت 13 مارس الجاري ،بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة أكادير.

وتم خلال أشغال هذا اللقاء الجهوي بسط وجهات نظر أطر ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في الملف المطلبي ومنهجية الاشتغال وآفاق العمل، وكذا وضع لبنات التنسيق الجهوي والإقليمي والمحلي بما يخدم طموحات وانتظارات هاته الفئة على صعيد جهة سوس ماسة.

وشكلت مناسبة تأسيس التنسيقية الجهوية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في جهة سوس ماسة بقطاع التربية الوطنية لجعل الانتظارات الآنية والمحطات النضالية مناسبة من أجل رص المواقف وتوحيدها، والعمل على تعبئة الجميع لكسب رهانات المرحلة، وما ينتظرنا جميعا من تحديات.

وجرى خلال أشغال الجمع العام التنسيقي التأسيسي تشكيل مكتب التنسيقية الجهوية بانتداب السعيد محبوب منسقا، ينوب عنه عبد اللطيف المديني، فيما أنيطت مهمة الكتابة العامة لإبراهيم دوتغولة ينوب عنه البشير أيت سليمان. أما أمانة المال فعهدت إلى مصطفة الشاطر ينوب عنه محمد فهمي، فيما انتدب سعيد أهمان للقيام بمهمة التواصل. أما الأعضاء المستشارون فهم على التوالي عمار بوتبغة وبوشعيب اليزمي ومولاي حفيظ اليمني و ومصطفى المناني ومحمد دريسي وإبراهيم لجمار ومحمد أولقايد وأحمد ناجوح.

بعدها، عقد فريق العمل، ممثلا في مكتب التنسيقية الجهوية، اجتماعا مصغرا لوضع جدولة زمنية للاشتغال وأولويات محطة 25 مارس 2021 المجسدة للإضراب الوطني التي سيتم قبلها التواصل مع أطر ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين بجهة سوس ماسة .

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