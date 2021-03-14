حزب “أخنوش”: “البيجيدي” يختزل الديمقراطية في القاسم الانتخابي
الصورة من الارشيف

الأحرار :”البيجيدي” يختزل الديمقراطية في القاسم الانتخابي

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

علاقة بالنقاش الدائر حول موضوع ” القاسم الانتخابي ” خرج المكتب السياسي لحزب ” الأحرار ” ببلاغ يتهم فيه حزب العدالة والتنمية دون ذكره بالاسم بـ ”تشكيكه في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية”، مشددا على أنه “يختزل التجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية” .

وقال الحزب انه ” يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية ولم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية ” ويرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة”

ويسجل حزب اخنوش مساندته التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص.

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