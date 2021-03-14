طقس الأحد.. أجواء مستقرة
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طقس الأحد.. أجواء مستقرة مع سقوط قطرات مطرية متفرقة

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي فوق كل من السواحل والسهول والمنطقة الشرقية، فضلا عن تمركز سحب ركامية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس الكبير مما سيعطي قطرات مطرية متفرقة ومحلية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بالبلاد.

وسيكون الطقس باردا نسبيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع هبوب رياح رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية، ورياح ضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الشرقي و أحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وستكون شمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 – و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 01 و07 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 06 و 13 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول، وستكون ما بين 12 و18 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالأطلس، وما بين 14 و 21 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية والسواحل، وما بين 21 و 28 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، والجنوب الشرقي، وما بين 28 و 30 درجة بداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

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