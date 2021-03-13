في الصورة الممثل المصري محمد رمضان

إصابة النجم المصري محمد رمضان بجروح خطيرة خلال تصوير مسلسل

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس: نجلاء مزيان

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لإصابة خطيرة في ظهره أثناء تصويره لأحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد موسى المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

و تقاسم رمضان معاناته مع جمهوره عبر نشره فيديو بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، يوضح من خلاله حجم الإصابة التي تعرض لها.

وعلق رمضان على الفيديو : “الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا”.

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