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العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب واللوبيات المتضررة”

منذ ساعتين
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هبة بريس- الرباط

اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، أنه ليس غريبا أن ينضم ل”المصباح” منخرطون جدد، بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها الحزب خلال المرحلة الأخيرة، والتهجم عليه عبر الحملات السياسية والإعلامية حسب ماجاء على لسان العثماني.

وأضاف العثماني، في كلمة له يوم السبت 13 مارس الجاري، خلال حفل استقبال المنخرطين الجدد بحزب العدالة والتنمية بإقليم قلعة السراغنة إن حزب “المصباح” فكرة إصلاحية جاء من أجل محاربة الفساد وتطوير المسلسل الديمقراطي وضمان كرامة المواطنين وتطوير نموذج مغربي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وأردف العثماني قائلا :” أنه “مهما تكن العراقيل لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب الذين يسعون لإزاحته واللوبيات المتضررة والمنزعجة من وجود الحزب في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، خاصة تلك اللوبيات التي لها مصالح غير مشروعية وغير قانونية”.

 

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