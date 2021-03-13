الملك محمد السادس

رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك في التصدي لجائحة كورونا

منذ 5 ساعات
0

هبة بريس

أشاد رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة فورتين شارومبيرا ، اليوم السبت ، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في التصدي لجائحة كورونا.

وثمن المسؤول الإفريقي خلال استقباله من طرف رئيس مجلي النواب الحبيب المالكي، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد، معربا عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب في مختلف المجالات تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكد السيد شارومبيرا، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، حرصه على تمتين علاقات التعاون مع البرلمان المغربي، مضيفا أن برلمان عموم إفريقيا أحدث ليكون في خدمة التنمية بالقارة السماء “وهو ملك لشعوب القارة”.

واستعرض ، بالمناسبة ، الترتيبات المرتبطة بتجديد هياكل برلمان عموم إفريقيا خلال الدورة المقبلة التي ستعقد شهر ماي من السنة الجارية.

من جهته، ثمن السيد المالكي دور برلمان عموم إفريقيا في التقريب بين شعوب القارة، مشيرا إلى “أهمية تقوية هذه المؤسسة وإعطائها الشرعية الضرورية”.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى الالتزام بالحوار الديمقراطي لحل النزاعات بالقارة والعمل على توحيدها بما يفتح آفاق جديدة لمستقبل الأجيال المقبلة.

كما شدد السيد المالكي على أن الانتخابات المقبلة لهياكل برلمان عموم إفريقيا “يجب أن تشكل لحظة ديمقراطية بعيدة عن الصراعات والحسابات الضيقة”، معبرا عن الإرادة القوية للبرلمان المغربي في إنجاح هذه المحطة والمساهمة الفاعلة في “بناء إفريقيا الموحدة”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب واللوبيات المتضررة”

العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب…

منذ ساعتين
Photo of المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور” الروسية

المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور”…

منذ 5 ساعات
Photo of الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم

الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة…

منذ 5 ساعات
Photo of أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي بالرباط

أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي…

منذ 6 ساعات
Photo of صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان ادعاءات الجزائر

صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان…

منذ 8 ساعات
Photo of الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة الوزير الأول

الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة…

منذ 8 ساعات
Photo of خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي لعملية التلقيح

خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي…

منذ 12 ساعة
Photo of رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

منذ 12 ساعة
Photo of شيخي :”لا يمكن الحزب توقيف جميع القوانين بحجة أنه يقود الحكومة“(+ فيديو)

شيخي :”لا يمكن الحزب توقيف جميع القوانين بحجة أنه…

منذ 23 ساعة
Photo of خارجية سورينام : سفارتنا بالرباط ستكون بوابتنا إلى شمال إفريقيا

خارجية سورينام : سفارتنا بالرباط ستكون بوابتنا إلى شمال…

منذ 24 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق