رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك في التصدي لجائحة كورونا

هبة بريس

أشاد رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة فورتين شارومبيرا ، اليوم السبت ، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في التصدي لجائحة كورونا.

وثمن المسؤول الإفريقي خلال استقباله من طرف رئيس مجلي النواب الحبيب المالكي، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد، معربا عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب في مختلف المجالات تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكد السيد شارومبيرا، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، حرصه على تمتين علاقات التعاون مع البرلمان المغربي، مضيفا أن برلمان عموم إفريقيا أحدث ليكون في خدمة التنمية بالقارة السماء “وهو ملك لشعوب القارة”.

واستعرض ، بالمناسبة ، الترتيبات المرتبطة بتجديد هياكل برلمان عموم إفريقيا خلال الدورة المقبلة التي ستعقد شهر ماي من السنة الجارية.

من جهته، ثمن السيد المالكي دور برلمان عموم إفريقيا في التقريب بين شعوب القارة، مشيرا إلى “أهمية تقوية هذه المؤسسة وإعطائها الشرعية الضرورية”.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى الالتزام بالحوار الديمقراطي لحل النزاعات بالقارة والعمل على توحيدها بما يفتح آفاق جديدة لمستقبل الأجيال المقبلة.

كما شدد السيد المالكي على أن الانتخابات المقبلة لهياكل برلمان عموم إفريقيا “يجب أن تشكل لحظة ديمقراطية بعيدة عن الصراعات والحسابات الضيقة”، معبرا عن الإرادة القوية للبرلمان المغربي في إنجاح هذه المحطة والمساهمة الفاعلة في “بناء إفريقيا الموحدة”.

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