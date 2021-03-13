وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ونظيره النمساوي

خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي لعملية التلقيح

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية، مع وزير الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا، ألكسندر شالينبرغ.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين سلطا، خلال هذه المباحثات، الضوء على تميز العلاقات الثنائية، مؤكدين رغبتهما المشتركة في بث دينامية جديدة في هذه العلاقات من خلال إدراج مجالات جديدة للتعاون، من قبيل الطاقات المتجددة.

وأشاد الوزير النمساوي، بهذه المناسبة، بالتدبير النموذجي للمغرب لجائحة كوفيد-19، ولا سيما حملة التلقيح التي يتم تنفيذها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما هنأ الوزير النمساوي المغرب على تكريسه، في آخر منشور أوروبي حول الجوار، كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المملكة تُجسد قطبا حقيقيا للاستقرار في المنطقة وفي إفريقيا.

ونوه الوزيران بتقارب وجهات النظر وتطابق تشخيصهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

واتفق بوريطة وشالينبرغ على تنسيق عملهما في عدد من المجالات ذات الأولوية على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.

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