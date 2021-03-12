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مواطنون يحتجون على تعامل “طاكسيات” عين السبع برفض نقل أكثر من راكب

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ظاهرة غير صحية بدأت تستشري أمام محطة القطار عين السبع بالدار البيضاء و ذلك برفض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة الحجم نقل أكثر من راكب واحد.

هذا المعطى دفع عددا من الأسر خاصة الذين يكونون برفقة فلذات أكبادهم للاحتجاج على هذا التعامل الذي و صفوه ب”غير القانوني”، مؤكدين أن غالبية سيارات الأجرة الحمراء اللون المرابضة أمام محطة القطار عين السبع يرفضون نقل الأسر الثلاثية و الثنائية الأفراد و يفضلون نقل الأشخاص المنفردين لمضاعفة الأرباح.

و من بين المحتجين، سيدة آثرت إيصال شكواها للجهات المسؤولة عبر منبر هبة بريس، و هي أم لطفلين مكفوفين يتنقلان بشكل أسبوعي من الدار البيضاء للرباط عبر محطة القطار عين السبع.

و قالت الأم في تصريحها بأنها تضطر كل مرة لقضاء ساعات طوال أمام محطة عين السبع بحثا عن سيارة أجرة صغيرة الحجم تقلها لبيتها رفقة ابنيها المكفوفين، حيث يرفض غالبية سائقي الطاكسيات نقل ثلاث أشخاص مجتمعين.

تفاصيل أوفى بخصوص هاته الظاهرة و تصريح الأم الغاضبة من أمام محطة القطار عين السبع تجدونها في المقطع التالي:

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