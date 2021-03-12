صورة تعبيرية - جامعة فاس

للمرة الثالثة على التوالي.. جامعة فاس تحتفظ بصدارتها وطنيا

منذ ساعتين
0

هبة بريس

احتفظت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، للمرة الثالثة على التوالي، بمركزها الأول على الصعيد الوطني وفق النسخة الأخيرة لتصنيف “تايمز” الدولي لمؤسسات التعليم العالي.

و نجحت الجامعة في التموقع ضمن أفضل 300 جامعة دولية في الدول الصاعدة من مجموع 606 جامعة مصنفة.

ووفق هذا التصنيف، تلي جامعة فاس جامعات القاضي عياض بمراكش ومحمد الخامس بالرباط (الفئة 400- 351) والحسن الثاني بالدار البيضاء وابن طفيل بالقنيطرة (500- 401).

وتعليقا على هذه النتيجة، قال رئيس جامعة فاس، رضوان المرابط، إن المؤسسة تتطلع الى بلوغ الامتياز والتموقع ضمن أفضل الجامعات على الصعيدين الوطني والدولي.

وحققت الجامعة التي تأسست عام 1975، وتضم 13 مؤسسة للتعليم العالي، تميزها، في هذا التصنيف، في عدة مجالات من قبيل العلوم السريرية والصحة والمعلوميات وعلوم الهندسة والفيزياء.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واقعة أطروحة دكتوراه القانون.. جامعة سطات توضح وتتوعد

واقعة أطروحة دكتوراه القانون.. جامعة سطات توضح وتتوعد

منذ يوم واحد
Photo of إعداد منهاج دراسي جديد لمادة التكنولوجيا بسلك التعليم الإعدادي

إعداد منهاج دراسي جديد لمادة التكنولوجيا بسلك التعليم الإعدادي

منذ يومين
Photo of أمزازي: كلية الطب بالعيون ستفتح أبوابها خلال “الدخول الجامعي المقبل”

أمزازي: كلية الطب بالعيون ستفتح أبوابها خلال “الدخول الجامعي…

منذ 3 أيام
Photo of اعويشة : منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عرفت إصلاحات متعاقبة

اعويشة : منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عرفت إصلاحات…

منذ 4 أيام
Photo of مطالب بوضع حد لمعاناة مربيات التعليم الأولي

مطالب بوضع حد لمعاناة مربيات التعليم الأولي

منذ 4 أيام
Photo of وزارة أمزازي تستعرض تطور مكانة الفتاة والمرأة داخل منظومة التربية والتكوين

وزارة أمزازي تستعرض تطور مكانة الفتاة والمرأة داخل منظومة…

منذ 4 أيام
Photo of الوزير امزازي يُدشن مشاريع تعليمية كبرى بمدينة السمارة

الوزير امزازي يُدشن مشاريع تعليمية كبرى بمدينة السمارة

منذ 5 أيام
Photo of جامعة عربية تحرز تقدماً عالمياً في 16 مادة بحسب تصنيف “كيو إس”

جامعة عربية تحرز تقدماً عالمياً في 16 مادة بحسب…

منذ 6 أيام
Photo of وزارة التعليم تعلن عن نتائج مباريات ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي

وزارة التعليم تعلن عن نتائج مباريات ولوج مركز التوجيه…

منذ 6 أيام
Photo of البيضاء.. تعزيز العيش المشترك مع مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي

البيضاء.. تعزيز العيش المشترك مع مؤسسة التراث الثقافي اليهودي…

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق