العثماني يوجه اعضاء حزبه بشأن رسالة بنكيران
العثماني-وبنكيران

الشرقاوي : بنكيران اختار طريقة كوميدية لتصفية حساباته مع العثماني

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

تفاعلا مع قرار بنكيران المتعلق بتجميد عضويته في حزبه وقطعه علاقاته مع بعض كوادر الحزب قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي ” اتذكر يوم طرد بنكيران العثماني من وزارة الخارجية ووافق على تقديمها هدية لامين عام الاحرار صلاح الدين مزوار، خرج العثماني من الوزارة، بهدوء والتحق بعيادته دون ان يكتب تدوينات في اوراق الزبدة او يعبئ 10 دراهم لتسجيل لايف لمهاجمة بنكيران،”

واضاف الشرقاوي ” لم يكتب العثماني اقاطع فلان او علان او كذا وكذا واجمد او او، اقول هذا الكلام لان متاعب مرحلة العثماني لم يكن مصدرها الشرقاوي او الاحزاب او الطبالة او المشوشين او الجهات او التماسيح بل كل المشاكل سببها بنكيران الذي ظل يتحين منذ مارس 2017 الفرصة لاسقاط زميله بالضربة القاضية بسبب ابعاده عن اضواء السلطة، لكنه فشل في مسعاه واختار طريقة كوميدية لتصفية حساباته مع العثماني على الفيسبوك بإعلان مقاطعته وكأنها لعبة اطفال وليس امورا مرتبطة بشؤون حزب يقود الحكومة ”

ويعرف ان بنكيران جمد عضويته في حزبه وقطع علاقته مع كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.

وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو اامر الذي اغضب بنكيران الى درجة تجميده عضويته بجزب العدالة والتنمية

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