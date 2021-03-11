وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ونظيره السورينامي

سورينام تعلن عن قرب فتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام ألبيرت رمدين، اليوم الخميس بالرباط، أن بلاده قررت فتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية والتعاون مع المغرب.

وقال رئيس دبلوماسية جمهورية سورينام، خلال لقاء صحافي عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إنه بحث مع نظيره المغربي فرص تعزيز العلاقات بين أوساط الأعمال من كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات الثنائية في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وأكد أنه “تحقيقا لهذه الغاية، تعلن حكومة جمهورية سورينام أنها ستفتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة من أجل الدفع بالتعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات والتجارة”.

وفي ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، جدد السيد رمدين التأكيد على “دعم جمهورية سورينام للوحدة الترابية للمغرب من خلال التأكيد على موقفها الراسخ بشأن مغربية الصحراء وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

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