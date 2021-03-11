عاجل.. مجلس الحكومة يصادق على قانون تقنين الاستعمالات المشروعة ل"الكيف"
القنب الهندي

عاجل.. مجلس الحكومة يصادق على تقنين الاستعمالات المشروعة ل”الكيف”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المغرب بعد أسبوعين من التأجيل .

وأفادت مصادر مطلعة أن مجلس الحكومة المنعقد في هذه الأثناء قرر المصادقة على مشروع قانون تقنين استعمال نبتة “الكيف” للاغراض الطبية والاستعمالات المشروعة.

وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة

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