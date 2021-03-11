الملك يعزي رئيس غينيا في ضحايا الانفجارات العرضية بمعسكر للجيش

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس غينيا الاستوائية، تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو، على إثر الانفجارات العرضية التي هزت معسكرا للجيش في باتا، وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، إنه تلقى ببالغ التأثر والأسى نبأ هذه المأساة التي نجمت عن سلسلة انفجارات عرضية بمعسكر للجيش في باتا، والتي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وتسببت في أضرار مادية جسيمة.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب جلالة الملك عن أحر التعازي لرئيس غينيا الاستوائية، وأصدق مشاعر المواساة لأسر الضحايا.

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