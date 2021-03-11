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طقس الخميس .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تكون كتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية الشمالية، فيما ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة بمعظم أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05- و درجتين بالمرتفعات، وما بين 02- و06 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 02 و 07 درجات بالسايس، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس و السهول الداخلية، وما بين 07 و 13 درجة بالواجهة المتوسطية و السواحل الشمالية والوسطى، و ما بين 08 و 13 درجة بمنطقة سوس و شمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 12 و16 درجة بالمناطق الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و 16 درجة بالأطلس، وما بين 13 و 19 درجة بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و 24 درجة بالشمال والوسط، وما بين 22 و26 درجة بكل من منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و 30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان في البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الصويرة، فيما سيكون هائجا إلى القوي الهيجان بالجنوب.

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