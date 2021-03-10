توقيف 50 مهاجرا سريا وحجز قارب موريتاني ضواحي بوجدور

هبة بريس:أشعبان لحبيب

تمكنت السلطات المختصة بإقليم بوجدور، من توقيف 50 مهاجر سري، بأحد الشواطئ جنوب المدينة، وذلك بعد أن تم رصد قارب من الحجم الكبير، والذي أبحر من مدينة نواديبو الموريتانية منذ حوالي 10 أيام في تجاه جزر الكناري.

وحسب مصادر هبة بريس، فقد قامت المصالح الأمنية، بتطويق مكان تواجد المهاجرين السريين، مع حجز قارب خشبي من الحجم الكبير ومحرك، كما تم تسليم بطانيات ومواد غذائية للمرشحين من طرف عمالة بوجدور.

المرشحون للهجرة السرية ينتمون، جميعهم لدول جنوب الصحراء 34 منهم من مالي، وآخرون من السنغال وكذا من دولة موريتانية.

زقامت الوقاية المدنية بنقل 8 أشخاص إلى مستشفى مدينة بوجدور إثر تدهور حالتهم الصحية بعد أن قضوا حوالي عشرة أيام فوق سواحل نواديبو في تجاه جزر الكناري.

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