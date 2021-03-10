أولاد التايمة : تعليق أشغال أزقة الاحياء تغضب الساكنة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن حالة من التذمر واليأس، تسللت الى نفوس ساكنة عدد من الاحياء بمدينة أولاد التايمة التابعة إداريا الى إقليم تارودانت، بعد تعليق الاشغال بأزقة ، سبق وأن طالتها أشغال الحفر من أجل إعادة إصلاحها .

وأضافت مصادرنا، أن وضعية تلك الازقة بعد توقيف الاشغال بها وتركها مليئة بالحفر وأكوام الاتربة، جعل السكان يترددون على المجلس البلدي من أجل إستفساره عن توقف أشغال إصلاح الأزقة، غير أن لا جواب مقنع توصلوا به من طرف المصالح المختصة.

ومما زاد من حالة اليأس لدى السكان المتضررون، هو تسريب أخبار تشير أن أشغال إصلاح تلك الازقة، سيبقى معلقا حتى مرور الانتخابات المقبلة، وهو ما زاد من تخوف السكان من صحة هذه الاخبار المتسربة، معتبرين أن مصالحهم هي الاولى أكثر من الانتخابات، مطالبين عامل الاقليم بالتدخل في الملف لاصلاح ما أفسدته جرافات المجلس البلدي.

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