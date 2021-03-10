"التجار" يطالبون الحكومة بإلغاء توقيت الإغلاق الليلي
صورة تعبيرية

“التجار” يطالبون الحكومة بإلغاء توقيت الإغلاق الليلي

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – الرباط

في مراسلة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طالبت منظمة التجار الأحرار، بضرورة إعادة النظر في توقيت الإغلاق الليلي للمحلات والمتاجر.

ودعت المنظمة، الحكومة، عبر مراسلتها إلى إلغاء توقيت الإغلاق، وتوفير المناخ المناسب لاستعادة عافية الأسواق، والسماح بالفتح المعقلن للأنشطة الاقتصادية.

كما طالبت بالسماح بالفتح المعقلن للأنشطة الاقتصادية والتجارية في احترام تام للتدابير الاحترازية الصحية اللازمة، مع إقرار برامج خاصة لهذه الفئات، إلى جانب إنشاء لجان محلية وجهوية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الأسواق واستعادة عافيتها، لتقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

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‫2 تعليقات

  1. في رايي ان الاسر المغربية ذات الدخل اليومي المحدود هي اكبر المتضررين هن هذه الازمة.وان العديد منهم محتاج للعمل الاضافي ليتمكن. من تلبيت متطلبات الحياة وغالبا ما تكون باليل… ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء…

  2. نعم نحنومعى مراجعة توقيت ألإغلاق
    لينتفادى لإفلاس نحنوكتوجار عنينا
    كتيرا في هديه الجإحة

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