طقس الاربعاء .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة في بعض أو معظم الأوقات مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بشمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا الى قليلة السحب بالريف والأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية مع نزول قطرات متفرقة، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستظهر كتل ضبابية فوق السواحل والسهول الشمالية خلال الليل والصباح، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية ، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بكل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و09 درجات بكل من المنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي السهول الشمالية والوسطى وما بين 09 و13 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى وما بين 08 و13 درجة بمنطقة سوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية وما بين 12 و16 درجة فيما تبقى من مناطق الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بالأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وما بين 20 و25 درجة بكل من منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 24 و29 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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