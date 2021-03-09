إسكتلندا.. تخفيف بعض قيود الإغلاق
إسكتلندا.. تخفيف بعض قيود الإغلاق

إسكتلندا.. تخفيف بعض قيود الإغلاق العام

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا عن تخفيف بعض قيود الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، قائلة: “إذا كنا نريد أن نحظى بصيف طبيعي، لا يمكننا رفع قدمنا عن الفرامل في وقت قريب جدا”.

وفي إيجازها الصحفي الأسبوعي، قالت رئيس الوزراء نيكولا ستيرجن، إنه اعتبارا من يوم الجمعة، سيكون بإمكان ما يصل إلى أربعة بالغين من أسرتين مختلفتين كحد أقصى الاجتماع في الهواء الطلق، لكن قيود السفر سارية المفعول.

وأوضحت أنه “بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، يمكن لأربعة أصدقاء من أربع عائلات مختلفة الاجتماع معا في مساحة خارجية عامة أو حديقة خاصة”.

كما أعلنت ستيرجن عن نيتها السماح باستئناف ممارسة “العبادة الجماعية” اعتبارا من يوم الجمعة 26 مارس أي قبيل عيد الفصح ورمضان.

وبموجب القرار، سيتم السماح بممارسة الرياضات الخارجية التي لا تتطلب الاحتكاك والتمارين الجماعية المنظمة اعتبارا من يوم الجمعة لجميع البالغين في مجموعات تصل إلى 15 شخصا، بينما سيسمح للشباب بالسفر عبر حدود المجالس المحلية للمشاركة في هذه الأنشطة.

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