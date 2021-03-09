المغرب يعلق رحلاته الجوية مع 6 دول جديدة

هبة بريس – الرباط

قرر المغرب، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى 6 بلدان جديدة بسبب فيروس كورونا.

وكشف المكتب الوطني للمطارات، أنه تقرر تعليق الرحلات من وإلى كمن بولندا والنرويج وفنلندا، واليونان ولبنان والكويت، وذلك إلى غاية الـ21 مارس الجاري.

وأضاف المكتب في بلاغ له، أن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم أيضا قرار حظر الدخول إلى التراب المغربي.

هذا ويشار الى أن المغرب أعلن خلال الأسابيع القليلة الماضية تعليق رحلات الجوية مع عدد من الدول التي تسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا والسلالة المتحورة خوفا من انتشار الوباء.

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