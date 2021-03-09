المغرب يفتح باب النقاش لخبراء العالم في المؤتمر الدولي الرابع للسكر

هبة بريس – الدار البيضاء

في إطار برنامجها السنوي الغني و الحافل بالأنشطة، تنظم الجمعية المهنية للسكر يوم 10 مارس 2021 النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للسكر بالمغـرب.

هذه التظاهرة ستجمع مهني صناعة السكر لتدارس الرهانات الاستراتيجية للقطاع السكري العالمي والمغربي، خاصة في ظل تأثير جائحة كوفيد 19 على سوق السكر والتحديات المرتبطة بالماء وسبل التنويع ورهانات الابتكار والبحث والتنمية.

و في هذا الصدد، أعلنت الجمعية المهنية للسكر والمنظمة الدولية للسكر عن تنظيـم النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للسكر بالمغرب يوم 10 مارس 2021 حول موضوع “القطاع السكري العالمي.. أية سبل للنمو؟”.

هذا الملتقى الدولي لمهني السكر الذي يعقد مرة كل سنتين سيتم تنظيمه هذه السنة بشكل مزدوج، حضوريا بالنسبة للخبراء المغاربة وعبر الندوات الافتراضية التفاعلية بالنسبة للمشاركين الوطنيين والدولييـن.

و سيتدارس خمسة عشر خبيرا ينتمون للسلسلة السكرية المغربية والدولية القضايا الاستراتيجية لهذا القطاع وهي النمـو وتحديات الماء وتأثير جائحة كوفيد 19 على السوق العالمية وسبل التنويع ورهانات الابتكار والبحث والتنمية.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد أصبح المؤتمـر الــدولي للسكر بالمغرب الذي يشكل منصـة حقيقية للملتقيات وتقاسم الخبرات حدثا هاما يجمع خلال كل نسخة، حوالي 500 مشاركا من جنسيات مختلفة.

ويمثل هذا المؤتمر نقطة التقاء بين الفاعلين السكريين العالميين وكذلك المهنيين التقنيين وذوي القرار والمستثمرين والتجار والمستشارين والجمعيـات المهنية.

و بذلك، سيعزز تنظيم هـذه التظاهرة بالمغرب الاستراتيجية التنموية التأهيلية للارتقاء بالسلسلة السكرية المغربية، كما سيدعم طموحها في الانفتاح على العالـم.

و تستجيب السلسلة السكرية المغربية التي تلعب دور المحرك بالنسـبة للاقتصاد الجهـوي بالبلاد للمعايير الدولية الأكثر صرامـة وتسـاهم في الأمن الغذائي للمملكـة.

كما تمكن هـذه السلسلة مـن خلـق مناصب شـغل بالمجالين الفلاحي والصناعي و تلعـب أدوارا هامة في إنشاء أقطاب تنموية جهوية، بالإضافة إلى ذلك، تساهم في رفع مداخيل الفلاحين وتطوير قطاع تربية المواشي لإنتاج الحليب.

كما أن هذا النشاط السكري الذي يخلق ما يزيد عن 2000 منصب شغل مباشر و3000 منصب شـغل غير مباشر في القطاع الصناعي، ساعد على إنشاء ما يفوق 1200 شـركة مانحة للخدمات الفلاحية ومقاولين ذاتيين، و علاوة على ذلك، يضمن مدخولا منتظما بالنسـبة لحوالي 80 ألف فلاح بالمناطق السـكرية الخمـس.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للسكر تعتبر الهيـئة البيحكومية الوحيدة المختصة في تحسين ظروف السوق الدولية للسكر عبر النقاشات والتحليلات والدراسات الخاصة والإحصائيات الشفافة والندوات والمؤتمرات والورشات.

و يوجد مقر المنظمة الدولية للسكر بلندن، وتمثل ال87 دولة الأعضاء في المنظمة العالمية للسكر، وفق معطيات 2019، ما يناهز %87 مــن الإنتاج العالمي للسكر و%67 مــن الاستهلاك العالمي للسكر و%90 من الصادرات العالمية و%35 من الواردات العالمية للسكر.

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