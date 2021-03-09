طقس الثلاثاء .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، أن يكون الطقس غائما، مع نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والأطلس المتوسط والكبير.

وستكون السماء غائمة في غالب الأحيان ستعطى أمطارا ضعيفة محليا بالسهول الشمالية والوسطى، والسايس والواجهة المتوسطية، فضلا عن تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تقوف 1700 متر.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا إلى بارد فوق المرتفعات، والمنطقة الشرقية وداخل المملكة مع جريحة وبرد، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، والأطلس الصغير والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالجنوب-الشرقي، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و09 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 09 و13 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى، وسوس والجنوب الشرقي، وما بين 13 و16 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والمنطقة الغربية والسهول غرب الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بالسواحل المحيطية، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و26 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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