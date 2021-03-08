جهة طنجة-تطوان-الحسيمة : نسبة الملء ب7 سدود تصل إلى 100 %
سدود المغرب

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة : نسبة الملء ب7 سدود تصل إلى 100 %

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس

بلغت نسبة الملء بسبعة سدود تقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى غاية اليوم الاثنين 8 مارس، 100 في المائة من سعة حقينتها الإجمالية.

وأفاد تقرير الحقينة اليومية للسدود الصادر عن المديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، بلغ 672.9 مليون متر مكعب، ما يعادل 100 في المائة من حقينته الإجمالية.

وأضاف التقرير ذاته أن ستة سدود أخرى بالجهة تسجل نسبة ملء تصل إلى 100 في المائة، ويتعلق الأمر بسد ابن بطوطة بعمالة طنجة-أصيلة (29.1 مليون متر مكعب) والنخلة (4.21 مليون متر مكعب) والشريف الإدريسي بإقليم تطوان (121.7 مليون متر مكعب).

كما بلغت إلى طاقتها القصوى حقينات كل من سد مولاي الحسن بن المهدي بإقليم الفحص أنجرة (23.4 مليون متر مكعب) وسد سمير بعمالة المضيق-الفنديق (39 مليون متر مكعب) وسد شفشاون (12.2 مليون متر مكعب).

وسجل سد طنجة المتوسط بإقليم الفحص-أنجرة نسبة ملء تصل إلى 84.4 في المائة (18.6 مليون متر مكعب)، فيما فاقت نسبة الملء 52.5 في المائة في سد دار خروفة الحديث الإنشاء بإقليم العرائش (251.9 مليون متر مكعب)، وتصل النسبة إلى 25.4 في المائة في سد 9 أبريل بعمالة طنجة-أصيلة (76.1 مليون متر مكعب).

وتسجل سدود إقليم الحسيمة نسب ملء في حدود 75.5 في المائة بالنسبة لسد محمد بن عبد الكريم الخطابي (8.9 مليون متر مكعب) و 17.9 في المائة بالنسبة لسد جموعة (0.92 مليون متر مكعب).

وأنعشت الأمطار التي تهاطلت مؤخرا على المنطقة المخزون المائي بسدود الجهة والذي يبلغ مجموعه إلى غاية اليوم الاثنين، مليار و 258 مليون متر مكعب، اي ما يعادل 73.11 في المائة من مجموع حقينة هذه السدود، والتي تفوق بقليل مليار و 721 مليون متر مكعب.

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