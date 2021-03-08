مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

العيون.. حجز طنين من المخدرات وتوقيف شخص ضمن شبكة إجرامية

منذ ساعتين
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد ، من حجز حوالي طنين من مخدر الشيرا وتوقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه جرى توقيفه بمدينة العيون، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد مكان إخفاء شحنة من المخدرات بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن مدينة السمارة.

وقد مكنت عمليات التفتيش ،يضيف البلاغ، من العثور على 56 رزمة من مخدر الشيرا مطمورة تحت الرمال، والتي بلغ مجموع وزنها حوالي طنين من المخدرات، كما تم حجز مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض مرتبطة بتهريب المخدرات.

وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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