طقس الاثنين .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، نزول أمطار أو زخات مطرية، بالريف وشمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط.

وستكون السماء غائمة في غالب الأحيان وستعطى أمطارا ضعيفة محليا بالسهول الشمالية والوسطى والأطلس الكبير والصغير والسواحل الوسطى، وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستتساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. وسيبقى الطقس باردا نسبيا فوق جبال الأطلس والريف، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و02 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 07 و12 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس وسوس وداخل الأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 12 و17 درجة بالسواحل الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة شمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ومنطقة طنجة والسايس وداخل السهول الشمالية والوسطى، وما بين 15 و20 درجة بالواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 21 و26 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا بباقي السواحل.

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