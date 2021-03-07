احباط عملية تهريب مخدرات بميناء طنجة المتوسط
الورة تعبيرية

ٌإحباط عملية تهريب مخدرات بميناء طنجة المتوسط

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المتورطين في تهريب 85 كيلوغرام من مخدر الشيرا .

وكانت المصالح الامنية بميناء طنجة المتوسط ضبطت مساء يوم امس السبت في عمليتين أمنيتين من خلال مراقبة روتينية بتعاون مع مصالح الجمارك ، كمية مهمة من المخدرات على متن شاحنتين للنقل الدولي متجهتين نحو الخارج ، حيث اسفرت عملية تفتيش الشاحنة الاولى عن حجز 35 كيلوغرام من مخدر الشيرا و حجز كمية 50 كيلوغرام من نفس المخدر في الشاحنة الثانية ، والتي كانت مخبأة بعناية في هيكلهما الداخلي .

فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط و بتعليمات من النيابة العامة المختصة و ضعت سائقي الشاحنتين 33 و 38 سنة رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهما حول باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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