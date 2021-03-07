نشرة خاصة : تساقطات ثلجية يومي الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة

هبة بريس ـ و م ع

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أنه يرتقب نزول زخات مطرية قوية محليا رعدية، وتساقطات ثلجية، اليوم الأحد وغدا الاثنين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية قوية محليا رعدية (من 25 إلى 50 ملم) ستهم عمالات وأقاليم صفرو وتاونات وتازة وكرسيف ومولاي يعقوب، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة الثانية عشر زوالا، إلى غاية غدا الاثنين على الساعة السادسة صباحا.

كما ستهم زخات مطرية قوية محليا رعدية (من 15 إلى 30 ملم) عمالات وأقاليم الحسيمة وبنسليمان وبرشيد والدار البيضاء وشفشاون والجديدة والخميسات والمضيق-الفنيدق ومديونة والمحمدية والنواصر والرباط-سلا وسطات والصخيرات-تمارة وتطوان، ابتداء من اليوم الأحد من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى السادسة مساء.

وقد تهم زخات محليا معتدلة (من 15 إلى 25 ملم) زوال اليوم والليلة القادمة أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان والحاجب وفكيك وإفران وجرادة وخنيفرة ومكناس وميدلت ووجدة-أنجاد، وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاوريرت.

وأضافت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تساقطات ثلجية ابتداء من 2000 متر (من 5 إلى 20 ستنيمتر) ستهم، اليوم الأحد، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وميدلت وبني ملال وصفرو وبولمان، مع استمرار بعض التساقطات الثلجية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط غدا الاثنين.

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